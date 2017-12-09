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Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulacak

"Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" kurulmasına dair genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulacak

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu, bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile oluşturulacak.

Yüksek Kurul Başkanı tarafından kurul, alt kurul, teknik kurul, geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları teşkil edilebilecek.

Kamu kurumlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de katkısı sağlanacak.

Uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eylem planı uygulanacak.

AA

Etiketler: bağımlılık ile mücadele kurulu, bağımlılık, bağımlılıkla mücadele
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