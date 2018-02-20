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Buradasınız : » » Bağdat Caddesi'nde çifte soygun

Bağdat Caddesi'nde çifte soygun

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya dükkanı ve cep telefonu bayiine giren hırsızlar çok sayıda elektronik eşyayı alarak kayıplara karıştı.

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Bağdat Caddesinde çifte soygun

İstanbul'da sabaha karşı Bağdat Caddesi'nde bulunan beyaz eşya ve elektronik dükkanına gelen maskeli kişi yada kişiler önce dükkanın camını kırdılar.

Ardından da içeri girerek maddi değeri yüksek olan elektronik eşyaları aldılar. Hemen ardından da cep telefonu mağazasına giren hırsızlar buradan da çok sayıda elektronik eşya alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamera sisteminin kablosunu kestiler

Beyaz eşya ve elektronik eşya dükkanın camını kırarak içeri giren hırsızların güvenlik alarmının çalmaması için güvenlik sisteminin kablosunu kestiği iddia edildi.

50 metre sonra ikinci soygun

Beyaz eşya ve elektronik mağazasını soyan kişi yada kişilerin 50 metre ileride bulunan cep telefonu bayiinin de camını kırarak içeri girdiği ileri sürüldü.

Hırsızların buradan da çok sayıda cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.

Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı

Sabah saatlerinde meydana gelen Bağdat Caddesi'ndeki çifte soygunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kaçan hırsız yada hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, bölgede bulunan güvenlik kameraları tek tek incelenecek. 

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, hırsızlık, bağdat caddesi soygun, Bağdat Caddesi
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