Bağcılar'daki seçim standında bıçaklı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltında

İstanbul'da Bağcılar Meydan'da dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda partililer arasında bıçaklı kavga çıktı. İstanbul Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Bağcılar Meydan'da, dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralandı.

Tartışmanın İYİ Parti standının olduğu bölgeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içerikli sözler söylenmesi üzerine çıktığı iddia edildi. Yaralıların ise hayati tehlikesi yok.

Kaynak: AA