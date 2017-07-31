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Bağcılar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Bağcılarda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayhan Bulut'un kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu İstoç ayrımında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 THB 87 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bulut ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emrullah Ünal yola savruldu. Taksi sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Ünal, hastaneye kaldırıldı. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Bulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi.

Etiketler: Bağcılar, trafik Kazası
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