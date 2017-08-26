  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Bağcılar'da kumaş üretim atölyesinde yangın

İtfaiye ekiplerince söndürülen Bağcılar'daki yangında maddi hasar oluştu.

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Bağcılarda kumaş üretim atölyesinde yangın

Bağcılar'da kumaş üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1628 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan kumaş üretim atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Yangın nedeniyle tüm sokağı duman sarması üzerine, itfaiye ekipleri çevredeki binalarda ve yanan iş yerinin üzerindeki evlerde bulunan vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, oksijen tüpleriyle atölyeye girerek yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, itfaiye erlerine dumandan etkilenmemeleri için ayran dağıtıldı.

Yangın sonucu atölyede büyük çapta hasar oluştu.

Bu arada, hatalı park edilen araçlar nedeniyle bazı itfaiye araçları olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

Bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin uyarılara rağmen, yoğun duman altında söndürme çalışmalarını izledi.

Etiketler: Bağcılar, kumaş üretim atölyesi
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