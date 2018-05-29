Bağcılar'da dükkana giren hırsızlar suçüstü yakalandı

İstanbul Bağcılar’daki Mahmutbey mahallesinde bulunan İstoç Sanayi Sitesi’nde 10 Mayıs 2018’de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İşadamı N.K.'ya ait plastik eşya dükkanına giren hırsızların, dükkandaki kameraların yönünü değiştirmesiyle sessiz alarm sistemi devreye girdi. Alarm sisteminden gelen ikaz üzerine sitenin tüm girişleri kapatıldı.

4 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olay yerine gelen polis ekipleri ve güvenlik görevlileri sitenin sadece 1 kapısını açık bırakarak önlem aldı. Hırsızlığın ardından dükkandan çıkarak kapıya gelen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Edip M., Ersin Ö., Mustafa T. ile Fatih D'nin hırsızlık sırasında kullandıkları otomobilin kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği kayıt cihazı bulundu.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA