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Bağcılar'da damacana yüklü kamyon devrildi

Bağcılar'da su damacanaları yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

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Bağcılarda damacana yüklü kamyon devrildi

TEM bağlantı yan yol Aksaray istikametinde ilerleyen su damacanaları yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yan yattı.

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü hafif şekilde yaralanırken, kamyonun kasasında bulunan çok sayıdaki su damacanası yola dağıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü ayakta tedavi edilirken, yola dağılan damacanalar nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Damacanaların toplanması ve devrilen kamyonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA 

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