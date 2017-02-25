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Buradasınız : » » Bağcılar'da 3 bina boşaltıldı

Bağcılar'da 3 bina boşaltıldı

Bağcılar'da yapımı devam eden Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı üzerinde bulunan 3 bina, zemin ve duvarında çatlaklar oluşması üzerine tahliye edildi.

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Bağcılarda 3 bina boşaltıldı

Bağcılar'da yapımı devam eden metro hattında bulunan 3 bina, zemin ve duvarlarında çatlaklar oluşması nedeniyle belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Yüzyıl Mahallesi’nde Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının sürdüğü güzergah yakınında bulunan 2136 numaralı sokakta, bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bağcılar Belediyesi Zabıta ve teknik ekipleri ilk incelemeyi yaptı, 3 binada 23 daire ve 4 iş yeri için boşaltma kararı vererek binaları mühürledi.

Evini tahliye eden 58 yaşındaki İsmet Macat, alt kattaki dükkanın fayanslarının çatlaması üzerine işçilerin metro şantiyesine gidip durumu bildirdiğini belirterek, "Belediye, yakınları olmayanları, bazı kiracıları, otele götürdü. Akrabalarına gitmek isteyenlere de araç temin etti. Biz de kardeşimin evine yerleştik. Hepimizin iletişim bilgilerini aldılar. Bize yapılacak incelemeler sonrası güçlendirme veya yıkım yapılabileceği söylendi." diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi, hırsızlık riskine karşı sokağın iki başına kulübe koyarak, güvenlik personeli görevlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için gerekenlerin yapıldığını bildirdi.

Yetkililerin bugün ve yarın binalarda teknik inceleme yapacağı, pazartesi günü çıkacak rapora göre de binaların durumuyla ilgili adım atılacağı öğrenildi.

Etiketler: Bağcılar, bina, Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı
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