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Buradasınız : » » BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak "Fahreddin Paşa" oldu

BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak "Fahreddin Paşa" oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 613. Sokak'ın ismi "Fahreddin Paşa" olarak değiştirilerek yeni tabelalar yerlerine takıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısında, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa" isminin verilmesine ilişkin alınan kararı duyurmuştu.

Mustafa Tuna, "Belediye Meclisimizde, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre, BAE Büyükelçiliği önündeki 609'uncu Cadde'nin ismini 'Medine Müdafii', 613'üncü Sokağın ismini de 'Fahrettin Paşa' olarak değiştirdik. Bundan sonra elçiliğin adresi 'Medine Müdafii Caddesi Fahrettin Paşa Sokak' olarak yazışmalarda yer alacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alınan kararın ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tabela, Fahrettin Paşa Sokağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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