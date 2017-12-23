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Buradasınız : » » BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi 'Fahreddin Paşa' oluyor

BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi 'Fahreddin Paşa' oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismini "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirecek.

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BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi Fahreddin Paşa oluyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in sosyal medya paylaşımı üzerine, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismini değiştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adının "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdi.

Sokağın ismi Belediye Meclisi toplantısında değiştirilecek

Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

BAE Maslahatgüzari Dışişleri'ne çağırıldı

BAE Dışişleri Bakanının sosyal medya paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylamıştı.

Arapça tweetde Fahri Paşa adında bir Türk subayının suç işlediği, Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise "Bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi" deniyordu.

Kaynak: TRT Haber / AA

Etiketler: Fahreddin Paşa, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Ab, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABB Başkanı Mustafa Tuna
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