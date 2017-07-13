Bacağına saplanan bıçaklarla hastaneye götürüldü

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bayırköy beldesinde oturan Ali İpek (65), kendisine ait bahçede kullandığı çapa makinesinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ilk olarak çapa makinesini bıçaklardan ayırdı.

Ardından Ali İpek, bacağında 5 bıçak saplı olduğu halde 112 acil sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekipleri ile doktorların müdahalesi sonucu bıçaklardan 4'ü çıkartıldı. İpek'in baldırına saplanan bıçağın ise ameliyatla çıkartılacağı öğrenildi.