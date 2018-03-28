Babasının hattına ByLock yükleyen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Doğan B. ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık ve Doğan B.'nin kızı Esranur B. ise duruşmaya gelmedi.

Memur olan ve görevine devam eden Doğan B., son savunmasında, şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu hattı kızının kullandığını ancak ne kendisinin ne de kızının örgütle yakınlığı bulunduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanıklardan Esranur B.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Doğan B.'nin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: AA