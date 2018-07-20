Azınlıklara 'ibadethane' müjdesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisi'nin aldığı kararla, genel müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı.

Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'de Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Ayrıca benzer süreçte Hatay'da Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na da Mar Yuhanna Kilisesi'nin bedelsiz tahsisi yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en üst karar organı Vakıflar Meclisi, geçtiğimiz aylarda toplantısında azınlık vakıflarını sevindirecek bir karara imza attı.

Yapılan değişiklikle Vakıflar Yönetmeliği'ne, "Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli alınmayabilir" ifadesi eklendi.

Böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresinde olan sinagog, kilise, manastır gibi taşınmazların ilgili vakfına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesinin önü açıldı. Bedelsiz tahsis, bugüne kadar vakıf camileri için uygulanıyordu.

"Dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır"

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, azınlık vakıflarına ilişkin alınan bu kararın Türkiye'nin Avrupa'daki algısı açısından da önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı’nın söz konusu kiliseyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı bir dava olduğunu ve AİHM'in bu konuda uzlaşılması yönünde bir ara karar aldığını aktaran Ertem, bu uygulamanın söz konusu davayı da sonuçlandırdığını söyledi.

Ertem, "Genel Müdürlüğün yönetimindeki kilise, sinagog gibi taşınmazların azınlıklara bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak tanıyan bu karar, AİHM'de devam eden davaya yönelik dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır diye umuyoruz. Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor" dedi.

"Çok sevinçliyiz"

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir de Sacre Coeur Kilisesi'nin 20 yıla uzanan ihtilaflı bir süreci olduğunu anlattı.

Tüm bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkilerin hep dostane ve yapıcı bir şekilde devam ettiğini belirten Basatemir, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Aslında ömrümün üçte biri bu kilisenin tahsisi ile ilgili sorunları çözmeye çalışmakla geçti. Alınan kararla çok mutlu olduk. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem'e de bir teşekkür yazısı yazdım. Onun, sürecin güzel sonuçlanmasında çok önemli payı var. Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazine'den almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun."

Sacre Coeur, 1910'da inşa edildi

Süryani Katolik toplumunun İstanbul’da kullandığı Sacre Coeur Kilisesi, 1910 yılında Cizvit rahiplerince inşa edilmişti.

Cizvitlerin Türkiye'den ayrılması sonrasında kilise ve bulunduğu arazi, Hazineye intikal etmişti. 1970'li yılların sonunda Güneydoğu Anadolu'dan gelen Süryani Katolikler, İstanbul'da kiliseleri olmadığı için o dönem harabe halinde olan bu kiliseyi onararak kullanmaya başlamışlardı.

1997'de 99 yıllığına bedelsiz olarak İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na tahsis edilen kilise, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine arasındaki mahkeme süreciyle karşı karşıya kalmış ve bedelsiz tahsisiyle ilgili problemler ortaya çıkmıştı. Süreç, AİHM'e kadar uzanmıştı.

Kaynak: AA