Azez'deki ailelere yardım

Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli ailelere desteklerinin her zaman süreceğini belirterek, "Ağır kış şartlarının zorladığı kamplarda barınmaya çalışan ailelere gıda yardımlarının yanı sıra ısınma anlamında da desteklerimiz oluyor. Bugün 3 bin ailemize kıyafet ve battaniye, çocuklar içinde çizme dağıtımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ayakları üşüyen çocukların hasta olmamaları adına daha fazla kişiye ulaşılması gerektiğini vurgulayan Aygün, Azez, Cerablus ve son olarak da Halep'ten tahliye edilerek İdlib'teki güvenli bölgelere sığınanların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Aygün, Suriye halkı için yeni yardım tırlarının hazırlandığını ve kısa sürede ailelere ulaştıracaklarını vurguladı. AA