Ayvalık'taki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, nedeni henüz belirlenemeyen yangına 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibinin müdahale ettiğini belirtti.

Kırcı, "Bölge turizm anlamında çok önemli. Yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına almayı planlıyoruz. Ben de bölgeyi şu anda havadan kontrol ediyorum. Ekibin başındayım." dedi.

"4-5 dönümlük alana zarar verdi"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı açıklamada, bölgenin hem tabiat hem de turizm açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangın, ilk belirlemelere göre yol kenarında çıktı ve ormana doğru ilerledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Şimdilik yangın 4-5 dönümlük alana zarar verdi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Zarar gören alanda genç fidanlar bulunuyordu. Şeytan Sofrası mevkisinde yangın devam ediyor ve çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor."

Bu arada, saatteki hızı 42 kilometreyi bulan rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı belirtiliyor.

İki tatil sitesi boşaltıldı

Öte yandan, saatteki hızı 42 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Yetkililer, şu an için bölgeye yakın olan Ceylan ve Karaca sitelerinin boşaltıldığını ve burada oturan vatandaşların güvenli yerlere yönlendirildiğini ve bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini aktardı.