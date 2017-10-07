  • 07 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ayvalık'ta yeni sezon 'zeytin sütü' hazır

Ayvalık'ta yeni sezon 'zeytin sütü' hazır

Balıkesir Edremit Körfezi'nde taş baskı sistemiyle soğuk sıkılan zeytinden alınan yağ ile "zeytin sütü" elde edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ayvalıkta yeni sezon zeytin sütü hazır

Balıkesir Edremit Körfezi'nde taş baskı sistemiyle soğuk sıkılan zeytinden alınan yağ ile "zeytin sütü" elde edildi.

Ayvalık ilçesinin Mutluköy Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, turistik tesisinin bahçesindeki ağaçlardan topladığı ve küçük taş değirmeninde ezdiği zeytinlerden sezonun ilk zeytin sütünü çıkarttı.

Tügen, gazetecilere yaptığı açıklamada, litresi 35-40 liradan alıcı bulan zeytin sütünün, soğuk sıkım olması, geleneksel yöntemlerle taş değirmenlerde üretilmesi dolayısıyla ilgi gördüğünü söyledi.

Zeytin sütünün herhangi bir ısıl işlem görmeden, tamamen doğal yollarla elde edildiğini belirten Tügen, şunları kaydetti:

"Zeytin tanesi değirmende hamur haline gelinceye kadar öğütülür ve çul torbalara koyulur. Çul torbalar, üst üste istiflenerek, basınç uygulanır. Bu basınç esnasında, zeytin tanesinin suyu ve yağı bir kabın içinde birikir. Bu kabın içine biriken sıvıda yağ, 10 dakika sonra yüzeye çıkar. Bu yağı alıp bir kapta biriktirerek, saf zeytin tanesi yağı elde edilir. Buna da zeytin sütü denir. Zeytin tanesindeki verime göre elde edilen zeytin sütü miktarı değişir."

Etiketler: zeytin sütü, ayvalık, balıkesir, Edremit, zeytinyağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER