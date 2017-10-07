Ayvalık'ta yeni sezon 'zeytin sütü' hazır

Balıkesir Edremit Körfezi'nde taş baskı sistemiyle soğuk sıkılan zeytinden alınan yağ ile "zeytin sütü" elde edildi.

Ayvalık ilçesinin Mutluköy Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, turistik tesisinin bahçesindeki ağaçlardan topladığı ve küçük taş değirmeninde ezdiği zeytinlerden sezonun ilk zeytin sütünü çıkarttı.

Tügen, gazetecilere yaptığı açıklamada, litresi 35-40 liradan alıcı bulan zeytin sütünün, soğuk sıkım olması, geleneksel yöntemlerle taş değirmenlerde üretilmesi dolayısıyla ilgi gördüğünü söyledi.

Zeytin sütünün herhangi bir ısıl işlem görmeden, tamamen doğal yollarla elde edildiğini belirten Tügen, şunları kaydetti:

"Zeytin tanesi değirmende hamur haline gelinceye kadar öğütülür ve çul torbalara koyulur. Çul torbalar, üst üste istiflenerek, basınç uygulanır. Bu basınç esnasında, zeytin tanesinin suyu ve yağı bir kabın içinde birikir. Bu kabın içine biriken sıvıda yağ, 10 dakika sonra yüzeye çıkar. Bu yağı alıp bir kapta biriktirerek, saf zeytin tanesi yağı elde edilir. Buna da zeytin sütü denir. Zeytin tanesindeki verime göre elde edilen zeytin sütü miktarı değişir."