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Ayvalık’ta 55 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

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Ayvalıkta 55 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajları açıklarında sabah bir şişme botun içerisinde 55 göçmen gördü. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olma tehlikesi geçiren bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 göçmeni kurtardı.

Angola, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelerin yanı sıra aralarında Suriye uyruklularının da olduğu kaçaklar, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına ait karargaha getirildi. Burada ilaç, battaniye, giyim eşyası ve yiyecek gibi insani yardımların yapıldığı göçmenlerin arasında birkaç gün önce kolundan yaralandığı öğrenilen bebeğe de komutanlığa çağrılan 112 Acil Servis ekibi müdahalede bulundu.

Yakalanan göçmenlerin yasal işlemlerinin yapılması için önce Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne, daha sonra da Balıkesir Göç İdaresi Başkanlığına gönderileceği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, Midilli, kaçak göçmen, balıkesir, ayvalık
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