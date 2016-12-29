Aysel Tuğluk'la birlikte 8 kişi daha tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.
Gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aysel Tuğluk adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmıştı.