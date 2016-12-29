Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.702
  • BIST: 77659.29
    Altın: 130.245

Kapat
Buradasınız : » » Aysel Tuğluk'la birlikte 8 kişi daha tutuklandı

Aysel Tuğluk'la birlikte 8 kişi daha tutuklandı

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'un tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 8'i daha tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Aysel Tuğlukla birlikte 8 kişi daha tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.
 
Gözaltına alınan ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aysel Tuğluk adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmıştı.
 
Etiketler: hdp, Aysel Tuğluk, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER