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Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı.

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Aysel Tuğluk gözaltına alındı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
 
Edinilen bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
 
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
 
Soruşturma kapsamında 5 kişi daha yakalandı.
 
Öte yandan polis ekipleri Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kısa süre öncesine kadar Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) merkez olarak kullandığı binada arama yaptı.AA
Etiketler: hdp genel başkan yardımcısı, aysel tuğlu
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