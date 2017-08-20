  • 20 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aynı gün ikinci kapkaçı yapınca yakalandılar

Aynı gün ikinci kapkaçı yapınca yakalandılar

Antalya'da, özellikle kadınların çantalarını motosikletle kapkaç yöntemiyle çalan ve aynı gün ikinci kez bu suçu işleyen 2 kişi, tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aynı gün ikinci kapkaçı yapınca yakalandılar

Antalya'da, özellikle kadınların çantalarını motosikletle kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi, aynı gün ikinci kez aynı suçu işleyince polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Falez 2 Parkı'nda bir arkadaşıyla yürüyüş yapan E.E'nin çantasının 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polis harekete geçti.

E.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda sarı renkli motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheliyi aramaya başlayan ekipler, olaydan iki saat sonra aynı renkte motosikletle yine 2 kişinin Atatürk Bulvarı'nda H.S. adlı bir kadının çantasını kapkaç suretiyle çalması üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. H.S'yi sürükleyerek yaraladıkları belirlenen şüpheliler, bölgede çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler H.E. ve Y.T'nin üzerlerinde yapılan aramada, kadınlardan çaldıkları belirlenen para ve eşyalar bulundu. H.E. ve Y.T'nin çok sayıda suça karıştığı ve çalıntı motosikletle özellikle kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlendi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E ve Y.T. tutuklandı.

Etiketler: kapkaç, tutuklama, antalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER