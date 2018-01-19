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Buradasınız : » » AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı Resmi Gazete'de

AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı Resmi Gazete'de

FETÖ sanıkları Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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AYMnin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde yayınlanmıştı.

Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmişti.

TRT HABER 

Etiketler: resmi gazete, fetö soruşturması, AYM
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