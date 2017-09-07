  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » AYM'den vekillikleri düşürülen HDP'liler için karar

AYM'den vekillikleri düşürülen HDP'liler için karar

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın iptal istemini reddetti.

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AYMden vekillikleri düşürülen HDPliler için karar

Anayasa Mahkemesi, TBMM Genel Kurulunun HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararının iptal istemini reddetti.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TBMM Genel Kurulunun Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerini düşüren kararının anayasa, ilgili kanun ve içtüzüğe uygun olduğuna hükmederek, iptal istemini reddetti.

324 kabul 20 ret oyuyla milletvekillikleri düşürüldü

Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekillikleri "devamsızlık" nedeniyle düşürülmüştü.

Her iki ismin ekim, kasım ve aralık 2016'da, beşer birleşimi aşan devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkereleri 27 Temmuz'da oylanmıştı.

Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekillikleri, TBMM Genel Kurulundaki oylama sonucunda TBMM içtüzüğü gereği üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürülmüştü.

Faysal Sarıyıldız için yapılan oylamaya 357 milletvekili katılmış, 328 kabul, 29 ret oyu verilmişti. Tuğba Hezer Öztürk hakkındaki oylamada 344 milletvekili yer almış, 324 kabul, 20 ret oyu kullanılmıştı.

Anayasa'nın 85. maddesine göre, milletvekilliğinin düşmesine Anayasa'nın 84. maddesinin 1, 3 veya 4. fıkralarına göre karar verilmesi hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasa, kanun veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlıyor.

Yüksek Mahkemenin bu kararıyla Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşmesi kararı kesinleşti. AA

Etiketler: tuğba hezer öztürk, hdp, Faysal Sarıyıldız, anayasa mahkemesi
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