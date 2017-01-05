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Buradasınız : » » AYM eski çalışanı 7 kişi tutuklandı

AYM eski çalışanı 7 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu Anayasa Mahkemesi eski çalışanı 7 kişi tutuklandı.

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AYM eski çalışanı 7 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu Anayasa Mahkemesi eski personeli 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında örgütün "yargı imamları"nın da bulunduğu Anayasa Mahkemesi eski çalışanı ikisi kadın 18 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i tutuklama, 2'si adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 5 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

KHK ile meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi eski çalışanı şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" yer aldığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların ise örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları öğrenildi.

Etiketler: anayasa mahkemesi, AYM, fetö, FETÖ operasyonu
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