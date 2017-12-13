'Ayla' filmini izleyen gaziler duygusal anlar yaşadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kore başta olmak üzere Kıbrıs, terörle mücadele gazileri birlikte Türkiye'nin "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar'a aday adayı olarak gösterdiği "Ayla" filmini izledi.

Koreli Eunja Kim ile Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin beyaz perdeye aktarılan hikayesinin aktarıldığı "Ayla" filmini izleyen gaziler duygulu anlar yaşadı.

Marmaris Kaymakamı Yüksel, Kore gazisi olan babasıyla savaşmış gazilerle filmi izlemenin onurunu yaşadığını söyledi.

85 yaşındaki Kore gazisi İsmet Karabenli de savaşın anlatıldığı devri yaşamış biri olarak filmi izlemenin kendisinde farklı duygular oluşturduğunu belirtti.

Ayla'nın korunduğu zaman harbe katılmış bir insan olduğunu belirten Karabenli, adeta 60 yıl öncesine geri döndüğünü söyledi.

Kaymakam Celalettin Yüksel, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Emniyet Müdürü Metin Ercan eşlik etti.

Kaynak: AA