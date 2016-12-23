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Ayıların saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Bartın'da tarlasındaki bal kovanlarını kontrol etmeye giderken 2 ayının saldırısına uğrayan Mustafa Demirel, yanında bulunan köpekleri sayesinde kurtuldu.

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Ayıların saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde, kendine ait arı kovanlarına bakmaya giden Mustafa Demirel (81), 2 ayının saldırısına uğradı.

Ayılarla mücadele etmeye çalıştığı sırada yanındaki köpekler sayesinde ayılardan kurtulan Demirel, saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Ayıların, köpeklerden kaçmasının ardından Demirel'in telefonla haber verdiği yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel, tedaviye alındı.

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayılardan köpeklerin sayesinde kurtulduğunu, kendisine ait bal kovanlarına bakım yapmaya gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradığını söyledi.

Demirel, köpekler sayesinde ayıların saldırısından kurtulduğunu belirterek, ayağındaki bazı bölgelere dikiş atıldığını ve kırıklar olduğunu bildirdi.

Etiketler: yaşlı adam, yaralanma, ulus ilçesi, Bartın, ayı saldırısı, akören söküler köyü
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