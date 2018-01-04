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Ayılar kış uykusuna yatmadı

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki ayılar kış uykusunu unuttu.

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Ayılar kış uykusuna yatmadı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki ayılar kış uykusunu unutup güneşli havada oynadı.

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım-aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, uyumakla uyumamak arasında kararsız kaldı. Bakıcıların attığı yiyecekleri yemeyi ise ihmal etmediler.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi, kış hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamladı. Hayvanat bahçesi yönetimi aslan, leopar, babun ve flamingo gibi sıcak iklim hayvanlarının barınaklarını kalorifer sistemiyle ısıtırken, vücut ısıları düşen hayvanlara enerji içeriği yüksek vitamin ve mineral takviyeli gıda vermeyi ihmal etmiyor. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: kış uykusu, Kış, hava, bursa, ayı
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