Ayılar, Ankara'da arı kovanlarına saldırdı

Fikri Demirhan, evinin bahçesine gelen ayıların, arı kovanlarına saldırarak kovanlara ve arılarına zarar verdiğini söyledi.

“Ayılar insandan ve sesten korkmuyor”

Ayı saldırısının şokunu atlamadığını ifade eden Demirhan, ayının insandan ve sesten korkmadığını belirtti.

Saldırılarda ayının toplam 12 kovana zarar verdiğini anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 yıldır arıcılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 8 yıl önce de gelmişti ancak bir kovana zarar verdikten sonra bir daha görmemiştik. Bu seferki saldırıda üst üste 5 gün geldi. 12 kovanı devirdi. Bazı kovanları parçaladı, bazılarının arı larvalarını yedi, bazılarının da arılarını öldürdü.

Gece sese kalktığımda kovanların sonunda gördüm. Bir gün sabaha kadar gitmedi buradan. Ben nöbet tuttum, o da bekledi. Uyarı amaçlı tüfekle ateş de açtım fakat gitmedi. Sonra gece yarısı yavruları da geldi. Bağırıyorum, çağırıyorum ama korkmuyor. Duvarın arkasına geçiyor ben gidince tekrar geliyor. Endişeliyiz."

Mahalle sakinleri ayı nöbetinde

Olaydan sonra mahallede herkesin tedirgin olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Harun Sarıkaya ise "Ayılardan korunmak için evlerin önüne köpek bağladık, geceleri ışıkları yakıyoruz, ses yapıyoruz. Şükür Allah'a bizim eve gelmedi. Buraya geliyor ama bu köyde arılara zarar veriyor, armut, vişne ağaçlarını kırıyor. Bahçelere zarar veriyor. Bize her şekilde zarar veriyor" diye konuştu.

Kaynak: AA