Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gönderilen Orman İşletme Müdürlükleri'nden 60, çevre belediyelerden 50 kişilik itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir itfaiye helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.
Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA