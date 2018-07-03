Aydos Ormanı'nda yangın

Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrole alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

03 Temmuz 2018 Salı 07:02





