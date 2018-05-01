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Buradasınız : » » Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Düzce'de aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Eren Çelebi idaresindeki otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan Düzce istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobil ikiye ayrıldı. Sürücü Çelebi başından hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Çelebi'yi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.

Kaynak: AA 

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