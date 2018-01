Türkiye » Aydınlanamaz denilen olayları çözüyorlar Buradasınız : Ana Sayfa

Aydınlanamaz denilen olayları çözüyorlar

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın Balistik Laboratuvarları'nda, ateşlenen her silah, her mermi ve her kovan suçu aydınlatmada bir basamak olarak kullanılıyor.

09 Ocak 2018 Salı 16:45