Aydınlanamaz denilen olayları çözüyorlar

Ateşlenen her silah, her mermi ve her kovan suçu aydınlatmada bir basamak olarak kullanılıyor.

En küçük ayrıntıdan suçluya ulaşan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nın Balistik Laboratuvarları kapılarını TRT'ye açtı.

Her silah kendi izini bırakıyor

Ekip çalışanları, yaptıkları açıklamada:

"Kullanılan her silahın mermisine ve çekirdeğine bıraktığı özel bir iz var ve bu iz kullanılan her mermide birebir uyuşuyor. İşte bu yüzden yapılan ilk iş poligonda mukayese atışı. İşte o silahtan çıkan kovanlar yüzde yüz yerli yapım balistika cihazına konuluyor ve arşivdeki diğer kovanlarla karşılaştırılmak üzere sisteme yükleniyor. Geçmişte işlenmiş cinayet terör olaylarındaki kovan ve mermi çekirdeklerini arşivine atıyoruz görüntülerin analizini yaparak bize şüpheli veya birbirine yakın kovan ve mermi çekirdeklerinin listesini çıkarır."

Sistemin getirdiği seçenekler 3 boyutlu gözlüklerin de yardımıyla uzman tarafından dikkatlice incelenerek sonuca ulaşılıyor.

Balistika benzerliği yakalıyor

Terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerin de daha önce hangi olaylara karıştığı hangi eylemleri yaptığı, kullandıkları silahların balistik incelemesi sonucunda bir bir ortaya çıkıyor. Balistik incelemeler ortada bir silah ve mermi varsa yapılabiliyor. Eğer yoksa veya silahı ateşleyenin kim olduğu bilinmiyorsa devreye atış izi ve atış artığı laboratuvarları giriyor.

Atış artığı suçluda kalıyor

Atış artıkları ateşli silahların kullanıldıkları olaylarda ateş etme şüphesi bulunan kişilerin ellerinde kıyafetlerinde veya yüz bölgelerinde yerleşmiş olan partiküller boyuttaki tanecikleridir. Şüpheliden alınan örnekler elektron mikroskobuna yerleştiriliyor. 50 bin kere büyütülüyor. Sonuçta failin kim olduğu belirleniyor.

Silahsız da tespit yapılıyor

Faile ulaştıran yöntemlerden biri de silahın ateşlendiği mesafe ve silahın çeşidinin tespit edilmesi.

Onun için de atış izine bakılıyor. Hedef olmuş kişilerin giysileri üzerindeki mermi deliklerin incelendiğinde bazı fiziksel karakteristik özellikler de tespit ediliyor. Yapılan incelemenin ardından işte bu kağıdın üzerine sodyum rodizonik asit ilave ediliyor ve çıkan bu noktalardan hangi silahın kaç metre ötenden ateş ettiği anlaşılıyor.

Kaynak: TRT Haber