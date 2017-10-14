Aydın'daki yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi'nde 70 yaşındaki Zühra Soy'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yine Soy'a ait iki katlı ahşap eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerini bekleyen mahalle sakinleri bu sırada yangını söndürmek için kovayla su taşıdı. Bazı vatandaşlar da hortum uzatıp su sıkarak alevlere müdahale etti.

Daha sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürebildiği yangın, söz konusu iki evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yangının, Zühra Soy'un evinde bulunmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

İtfaiye tarafından yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.