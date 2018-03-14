Aydın'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçede taşımalı sistemle öğrenim gören bir grup öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasıyla ilgili Karacasu Devlet Hastanesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zehirlenme şüphesi ardından çevre hastanelere götürülen öğrenci sayısı gece boyunca artarak, 180'e yükseldi.

Büyüknalçacı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, gıdaların analiz için gönderildiğini bildirdi.

Olayı öğrendiğinde Ankara'da olduğunu belirten Büyüknalçacı, daha sonra hızlı bir şekilde ilçeye geldiğini söyledi.

Hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret ettiğini dile getiren Büyüknalçacı, taburcu edilenlerin de kendileri ve aileleriyle daha sonra evlerinde görüşeceğini bildirdi.

Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin (METEM) 7 yıldır okullara yemek hazırlayıp dağıttığını kaydeden Büyüknalçacı, bu süreçte ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

Öte yandan, Karacasu'daki tüm taşımalı okullara, aynı devlet kuruluşunun yemek verdiği öğrenildi.

Karacasu ilçesinde bazı okullarda taşımalı sistem kapsamında öğrenim gören 160 öğrenci, dün Karacasu METEM tarafından hazırlanan ve menüde tavuk etinin de bulunduğu öğle yemeğinin ardından rahatsızlanmıştı.

Öğrencilerin çoğu 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde, bazıları da Karacasu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Öğrencilerden bir bölümü tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

24 bin nüfuslu Karacasu'da 3 bin civarında öğrenci bulunuyor.

Kaynak: AA