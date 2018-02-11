Aydın'daki FETÖ soruşturmasında iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aydın il emniyet müdür vekili Suat İ. hakkında hazırlanan iddianamede, örgüte kurban parası vermediği ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e küfür ettiği için sanık tarafından tehdit edildiğini öne süren bir esnafın ifadeleri yer aldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Suat İ hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Suat İ. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, örgütün genel yapısı, bazı deliller ve tanık ifadelerine de yer verildi.

Kentte esnaflık yapan ve soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan R.T, çocuklarının 2014'de FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğünü, burada görevli öğretmenlerin de kendisinden örgüt adına kurban bağışı talebinde bulunduğunu belirtti.

O dönem öğretmenlere iki kurban bedeli olarak 700 lira verdiğini aktaran R.T, "Bu öğretmenlerin hemen ardından ikişerli gruplar halinde yaklaşık 10 öğretmen daha gelerek kurban talebinde bulundu. Birinci gruba 2 bin 100 lira daha verdim. İkinci gruba da daha sonra vermek üzere söz verdim. Bunun ardı arkası kesilmeyince gelen kişilere 'bunun dini bir boyutunun olmadığını düpedüz soygun' olduğunu söyledim. Toplanan paraların Fetullah Gülen'e gittiğini söyleyerek küfür ettim." dedi.

Tanık R.T, bu olayın ardından tutuklu sanık Suat İ'nin kendisini telefonla arayıp "ölüm kalım meselesi" diyerek makamına çağırdığını öne sürdü. Bunun üzerine İkan'ın makamına gittiğini anlatan R.T, şunları kaydetti:

"Suat İ , daha önce bir sivil memurla anlaştığımız daire için benimle tekrar pazarlık etti. Daha sonra konu kurban bağışı isteyen öğretmenlere gelince bana çok günah işlediğimi söyledi. Hocaya küfür ettiğimi ve bundan dolayı ceza olarak 150 bin lira istedi. Param olmadığını söyleyince, 'O zaman memur, evin parasını bize versin' dedi. Böyle bir şeyin olmayacağını belirtince, 'Seni nezarete atarım, feriştahın gelse kurtaramaz. Ayağını denk al.' diye tehdit etti. Ben de ona sen mafya mısın müdür müsün? diyerek odadan çıktım. Herhangi bir ödeme yapmadım."

İddianamede ifadesine yer verilen başka bir tanık ise Suat İ'nin trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısı olduktan hemen sonra tescilde bulunan tüm seri plakaların listesini istediğini ileri sürdü.

Sanık Suat İ'nin "Bundan sonra kimse benden habersiz plaka vermeyecek" dediğini öne süren tanık, seri plaka almak isteyen vatandaşların önce İkan'ın odasına girdiğini, plakayı alan vatandaşı da tescil işlemlerinden önce valiliğe gönderdiğini iddia etti.

Tanık, "Valilikte 'kasa' kod adlı bir kişiye para verildiğini duymuştum. Daha sonra Suat İ'nin yanına gelerek hallettiğini söyleyen vatandaşların işlemleri yapılıyordu. Bu işlemler hep bu döngü halinde yapılıyordu. Ben bunun FETÖ'ye maddi menfaat sağlamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum." dedi.

Örgütün sözde imamına silah taşıma ruhsatı

İddianamede, örgütün Aydın imamı Abdülbekir K'ye silah taşıma ruhsatı verildiği bilgisi de yer aldı.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Suat İ. ise şu şekilde ifade verdi:

"Benim bu plakalarla ilgili para aldığım, FETÖ'ye gönderdiğim doğru değildir. Bu iddialarla ilgili görevdeyken herhangi bir soruşturma geçirmedim. Örgütün sözde il imamı Abdülbekir K'yi tanımıyorum. Bu kişiye silah ruhsatı verilmesine ilişkin bir işlem yaptığımı hatırlamıyorum. Ortada bir suç varsa ruhsatı verenlerle beraber işlemişizdir. Hizmet gereği yapılması gereken yapılmıştır."

Kaynak: AA