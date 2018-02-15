Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile 5 Suriyeli yakalandı.

Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, fiber teknedeki biri kadın 5 Suriyeli ile bir Türk vatandaşını yakaladı.

Kendisini Suriyeli olarak tanıtan Ö.B'nin, KHK ile memurluktan ihraç edildiği, Erzincan'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyeliği"nden arandığı belirlendi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Suriye uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA