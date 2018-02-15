Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile 5 Suriyeli yakalandı.
Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, fiber teknedeki biri kadın 5 Suriyeli ile bir Türk vatandaşını yakaladı.
Kendisini Suriyeli olarak tanıtan Ö.B'nin, KHK ile memurluktan ihraç edildiği, Erzincan'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyeliği"nden arandığı belirlendi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Suriye uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA