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Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

Aydın Söke'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 45 kişi yaralandı.

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Aydında yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

Bodrum-İstanbul seferini yapan Şaban Özdere'nin kullandığı bir seyahat firmasına ait 34 BM 8155 plakalı otobüs, Söke-Didim karayolu Yenidoğan Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özdere dahil 45 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Bu kişiler, AKS ekiplerince kurtarıldı.

Daha sonra yaralılardan bazıları ambulanslarla Söke'deki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine ve özel hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralılar ise çevre ilçeler ile Aydın'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: aydın, söke, yolcu otobüsü, trafik Kazası
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