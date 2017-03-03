Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nazilli ve Efeler ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Jandarma asayiş timlerinin de katıldığı operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.