Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nazilli ve Efeler ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma asayiş timlerinin de katıldığı operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.