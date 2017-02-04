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Buradasınız : » » Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ve Kuyucak ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 14,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

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Aydında uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kuyucak'tan Efeler ilçesine doğru yola çıkan otomobil içerisinde uyuşturucu olduğu yönünde ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Y.Y'nin kullandığı otomobili takibe aldı.

Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde otomobili durdurarak, kontrol yapan ekipler, araçta 1 kilo 5 gram esrar ele geçirdi. Y.Y'nin ifadesi doğrultusunda çalışma yapan ekipler, Kuyucak ilçesi Azizabat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Ekipler, evin bahçesinde toprağa gömülü 13,5 kilogram esrar buldu. Y.Y'le iş birliği içerisinde olduğu tespit edilen Ş.D de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı. AA

Etiketler: aydın, uyuşturucu operasyonu
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