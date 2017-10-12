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Aydın'da "torbacı çetesi" operasyonu: 15 tutuklama

Aydın'da "torbacı çetesi" olarak bilinen kişilere yönelik operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 15'i tutuklandı.

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Aydında &quot;torbacı çetesi&quot; operasyonu: 15 tutuklama

Aydın'da "torbacı çetesi" olarak bilinen kişilere yönelik operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 15'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı çetesi" olarak olarak bilinen kişilere yönelik Efeler, Sultanhisar ve Köşk ilçeleri başta olmak üzere il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerdeki aramalarda 15 kilogram esrar, 25 gram metamfetamin ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri adliye girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: uyuşturucu ticareti, tutuklama, torbacı çetesi, aydın
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