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Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Aydında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, F.B. kuzeni Y.B. ile Faruk Öner, Davutlar Mahallesi'ndeki kahvehanede alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi üzerine Faruk Öner, F.B. ve yoldan geçen E.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler: aydın, Kuşadası ilçesi
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