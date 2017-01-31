Aydın'da sanayi sitesinde yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın nedeniyle 4 dükkanda hasar meydana geldi.

Sanayi Sitesi P-2 Blok'taki marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürüde büyüyen yangın 3 marangoz dükkanına sıçradı.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş, iş yerlerindeki hasarın çok fazla olduğunu söyledi.

Çok sayıda tamamlanmamış mobilyanın yandığını belirten Aktaş, "12 personelimizle 5 saatte yangını kontrol altına aldık. 2 dükkan tamamen, diğer 2 dükkan da kısmen yanmış. En büyük hasar ilk dükkanda oldu." dedi.