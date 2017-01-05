  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Aydın'da polis aracı kazası mahkemesi sonuçlandı

Aydın'da polis aracı kazası mahkemesi sonuçlandı

Olaya karışan tanker sürücüsü tutuklandı, araç içerisindeki 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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Aydında polis aracı kazası mahkemesi sonuçlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis aracının, "dur" ihtarına uymayan aracı takip ederken tankerle çarpışması sonucu 2 polisin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü tutuklandı. 
 
Şehit polis memurlarının ölümüne ilişkin gözaltına alınan tanker şoförü Haşim Karatay ile araçta bulunan E.G (16), M.F.Ç (17) ve K.G'nin (16) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 
 
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden tanker sürücüsü Karatay tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
Aydın-Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta salı günü 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tanker ile çarpışmış, kazada yaralanan Hasan Özdemir ile Yener Arslan şehit olmuştu. AA
 
Etiketler: aydın, polis aracıi trafik kazası
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