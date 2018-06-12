Aydın'da kuvvetli sağanak

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçesinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Nazilli'de akşam başlayan kuvvetli sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Albay İbrahim Karaoğlan Caddesi, 75. Yıl Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan demiryolu alt geçitlerinde su birikintisi oluştu.

Alt geçitlerde birçok araç su su içinde kaldı, bir minibüsün içerisindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de evlerini su basan vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Evi su altında kalan vatandaşlardan Dilek Ekinci, "Büyükşehir Belediyesi ne iş yapıyor. Defalarca söyledik, buradaki altyapı sistemini düzeltmediler. Anca oy istemeye gelirler." dedi.

Söke ilçesinde sağanakla etkili olan rüzgar, Konak Mahallesi Aydın Caddesi'ndeki bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Araçların üzerine devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA