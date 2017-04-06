Aydın'da kaçakçılara yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve okul çevrelerinde öğrencilere uyuşturucu satanlara yönelik Nazilli, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde 35 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aydın Filo Komutanlığına bağlı UH-1 tipi helikopter ile "Uçuk" ve "Eğdi" adlı narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 16 tabanca ve şarjör, 7 tabanca mermisi, ruhsatsız 8 av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 45,47 gram kristal madde, yaklaşık 2 kilogram kubar esrar, 2,35 gram kokain, 24 uyuşturucu hap, 53 kök Hint keneviri, 25 kenevir tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan 11 aparat, 3 hassas terazi, 2 bin 460 lira, 1 dolarlık 6 banknot, 2 cep telefonu, bir ajanda ile 14 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen baston, antika çivi ve kül tablası ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 10 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, 2 firarinin de arandığı öğrenildi.