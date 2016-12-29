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Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bazı okul müdürlerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydında FETÖ/PDY soruşturması

Aydın'ın Söke ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bazı okul müdürlerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ile Eğitim-Bir-Sen Söke Temsilcisi A.Y. ve bazı okul müdürlerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. AA

Etiketler: söke, PDY, aydın fetö
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