Aydın'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Aydın'ın Germencik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda işçi oldukları öğrenilen Z.K, Ü.Ö ile üniversite öğrencisi B.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi. AA