Aydın'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

Aydın'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 8 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özçelik ile avukatı hazır bulundu.
Savunmasında FETÖ'yle ilişkisi olmadığını ileri süren Özçelik, "Askeri imam değilim. ByLock kullanmadım. Üzerime atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.
Sanık ve avukatının savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Özçelik'e "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 8 ay hapis vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA