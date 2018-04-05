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Aydın’da FETÖ’nün askeri okul yapılanmasına darbe: 31 gözaltı

Aydın merkezli FETÖ operasyonunda örgütün mahrem askeri yapılanması içinde olduğu belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydında FETÖnün askeri okul yapılanmasına darbe: 31 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada, bir itirafçının ifadesi doğrultusunda, FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında Aydın ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalar yaptığı tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında Mart ayı içerisinde farklı zamanlarda operasyonlar yapıldı. Jandarma'nın 6 ilde yürüttüğü Aydın merkezli operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Maltepe Askeri Lisesi'nden ihraç edilen 1 kişi tutuklandı.

8’i jandarma personeli 15 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanırken, 7’si jandarma personeli 10 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

Gözaltındaki 1’i jandarma, 3’ü askeri personel 5 şüphelinin sorguları da sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, aydın, askeri okul
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