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Aydın'da FETÖ üyesi asker teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonrası, FETÖ üyesi askerler örgütle bağlantılarını itiraf ederek teslim olmaya devam ediyor.