Aydın'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, KHK ile kapatılan askeri okullarda eğitim görmüş 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 14 cep telefonu, 48 CD, 13 av fişeği, 5 dizüstü bilgisayar, 1 sustalı çakı, 1 hafıza kartı, 1 dijital fotoğraf makinesi ile 1 flaş bellek ve 1 tablete el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA