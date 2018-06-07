Aydın'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'ye finans sağladığı suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan G.Ü'nün Yaylaköy Mahallesi'ndeki çiftliğine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda şüpheli bulunamazken çiftlikte çalışma izni olmayan Türkmenistan uyruklu 4 kişi yakalandı.

Çiftlikteki aramada 1 flaş bellek, 1 dizüstü bilgisayar, 490 CD, 1 tabanca ve buna ait 70 mermi, 1 uzun namlulu silah, 1 av tüfeği ele geçirildi.

G.Ü'nün "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli şans oyunlarının internet yoluyla erişimini sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlamak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunları ile bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, yağma, nitelikli tehdit" suçlarından arandığı ayrıca yasa dışı bahis adı altında toplanan paraları FETÖ'ye göndererek örgüte finans sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA